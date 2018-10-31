Bakırköy sahil yolunda Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı Bakırköy sahil yolunda Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Olayda serviste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.