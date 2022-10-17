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Bakırköy'de kaza: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy'de otomobile çarptıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 07:14 - Güncelleme:
Bakırköy'de kaza: 1 yaralı
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Aydın Recep Taşkın yönetimindeki 34 BN 0802 hafif ticari araç, D-100 kara yolu Sefaköy Kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 APV 820 otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Taşkın'ı bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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