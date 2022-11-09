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Bakırköy'de kaza: Yaralılar var

Bakırköy'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

DHA9 Kasım 2022 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Bakırköy'de kaza: Yaralılar var
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Kaza, 10.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir otomobil yan yola geçeceği sırada kırmızı ışıkta bekledi. Arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü ise ışıkta bekleyen otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savuran otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki diğer sürücüler takla atan otomobildeki iki kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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