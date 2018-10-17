Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakırköy’de kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen araca ok gibi saplandı

Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen bir otomobile ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 sürücü de yaralandı. Kazayı görenler ise şaşkına döndü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZT 6697 plakalı otomobil, refüje çarptı. Refüjü de aşan araç, karşı şeritten gelen 34 GT 9699 plakalı otomobile ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen çekici ekiplerinin, kazaya karışan araçları kaldırması sonucu trafik normale döndü.
 
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 2 aracı üst üste gören diğer sürücüler ise şaşkına döndü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA