Bakırköy'de trafik kazası

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İncirli mevkisinde, Topkapı istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, araç sürücüleriyle birlikte 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.