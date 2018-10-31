Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

14 yaşındaki Sevgi'nin cesedi baraj gölünde bulundu

Kütahya'da, 5 gün önce 'bakkala gidiyorum' diyerek evlerinden ayrılan ve arkasından 'Anne ben gidiyorum, ben sana demiştim, o baraj benim mezarın olacak demiştim diye' not bıraktığı anlaşılan 14 yaşındaki Sevgi Çiçek'in cansız bedeni Enne Baraj gölünde bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kütahya merkeze 15 kilometre mesafede bulunun Enne Baraj gölünde balık tutmaya giden bir vatandaş, su üzerinde hareketsiz duran cesedi görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sudaki cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Çiçek'e ait olduğunu belirledi. Çiçek'in cansız bedeni barajdan çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Bu arada, olay yerine intikal eden anne Ummahan Karatavuk gözyaşlarına boğuldu.
 
Bahçelievler Mahallesi'nde annesi ile oturan Sevgi Çiçek, 5 gün önce 'bakkala gidiyorum' diyerek evlerinden ayrılmış ve kayıplara karışmıştı. Arkasında, "Anne ben gidiyorum, ben sana demiştim, o baraj benim mezarın olacak demiştim diye" not bıraktığı ortaya çıkan genç kız, yapılan bütün aramalara rağmen bulunamamış, anne Umhaman Karatavuk, kızının yaşamından endişe duyduğunu belirterek, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.
 
Polis ve jandarma intihar olasılığı üzerinde durulurken, genç kızın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA