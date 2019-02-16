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Balat'ta 3 katlı bina çöktü

Balat'ta 3 katlı bina çöktü. İstanbul Valiliği, olayda yaralı ve can kaybı olmadığını açıkladı.

  • AA
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İstanbul'un Fatih ilçesi Balat semtinde boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü. 

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"3 KATLI AHŞAP, METRUK BİNA ÇÖKMÜŞTÜR"

Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu

"EKİPLER ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.

 

 

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