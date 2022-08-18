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Balıkçılar 1 Eylül'de ''Vira Bismillah'' diyecek

Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek olan avlanma yasağının kalkmasına kısa bir süre kala balıkçılar ağ ve teknelerinin bakımını sürdürüyor.

IHA18 Ağustos 2022 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
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Denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Rize'de bulunan balıkçılar, yırtılmış ağlarını tamir ederek ve teknelerinin bakımını yaparak son hazırlıklarını yapıyor. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren balıkçı Sami Kara, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Bu yıl denizden umutluyuz. Nasip olursa yakında denize çıkacağız. Umutlarımız büyük. Bu yıl palamut ve çinokop çok gözüküyor. Hazırlıklarımızda ağımızın tamirini yapıyoruz. Ağ tamiri uzun sürdüğünden dolayı kalabalık çalışıyoruz. Bundan dolayı da erkenden başlıyoruz. Bizde sezon bitmiyor. 7 ay boyunca çalışıyoruz. Bizim için tatil yok. Çok olursa fiyatlar uygun olur diyorlar. Ucuz olsun ki halkımız balık yiyebilsin" dedi.

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