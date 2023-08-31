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Balıkçılar av yasağının sona ereceği saati bekliyor

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, balık avı yasağının sona ereceği gece yarısından sonra Karadeniz'e ağ bırakacak balıkçılar için tören düzenlendi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
Balıkçılar av yasağının sona ereceği saati bekliyor
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Av yasağının son günü Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kıyıköy Limanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, bereketli sezon geçirilmesi için dua edildi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, tüm balıkçıların bereketli bir sezon geçirmesini diledi. Yasağın gece yarısı sona ereceğini anımsatan Güler, balıkçılık faaliyetlerini önemsediklerini söyledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Güler ve beraberindekiler balıkçı teknelerine binerek tur attı. Daha sonra vatandaşlara balık ekmek ikramında bulunuldu.

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, bu gece av yasağının sona ermesi ile ağlarını denize bırakacak.

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