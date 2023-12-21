Balıkesir açıklarında 80 göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik bünyesindeki "TCSG-28 ve KB-115" ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Diğer operasyonda ise "KB-115" botuyla Ayvalık açıklarına intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Her iki olayda yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere sahil güvenlik ekiplerince yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.

