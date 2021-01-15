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Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 gözaltı kararı verildi.

AA15 Ocak 2021 Cuma 08:47 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 08:47
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Balıkesir merkezli 10 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde bulunan muvazzaf, 9'u ihraç edilmiş 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 10'u aktif görevde 9'u ihraç edilmiş 19 şüphelinin ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için Balıkesir, Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars'ta 28 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

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