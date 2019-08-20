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Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 2'si ihraç, biri açıkta 8'i muvazzaf toplamda 11 şüpheli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı

  • Muammer Başkan / TürkMedya
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 11 şüpheli asker tespit edildi. ava Kuvvetleri Komutanlığında; biri ihraç 4 şüpheli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında; biri ihraç, biri açıkta olmak üzere 5 şüpheli, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 2 olmak üzere, toplamda biri açıkta, 2'si ihraç, 82i muvazzaf 11 astsubay yakalanmasına yönelik Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, Balıkesir merkezli Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonun hala devam ettiği bildirildi.
 

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