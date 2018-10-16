Balıkesir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için Balıkesir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, İzmir, Isparta, Malatya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle aralarında profesör, astsubay, subay, 2 polis, 6 öğretmen ve devlet memurlarının da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.