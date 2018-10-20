Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ağaçlık alanda saklanan kişilerin olduğunu fark etti.

Ekipler, 16'sı çocuk ve 6'sı kadın 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen Ramazan H'yi yakaladı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri sürüyor.