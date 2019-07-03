Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkisinde yabancı uyruklu bir grubu tespit etti.
Midilli'ye gitmeye hazırlandıkları belirlenen Afganistan uyruklu 11'i çocuk 35 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, haklarında yasal işlem başlattı.
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