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Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA23 Nisan 2024 Salı 10:09 - Güncelleme:
Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında, lastik bottaki motorun arızalanmasıyla sürüklenen düzensiz göçmenler, yardım çağrısında bulundu.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığında görevli TCSG KB-115 ekibi tarafından lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Diğer operasyonda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden bir grup tespit edildi.

Bölgeye ulaşan TCSG-8 botu, aralarında 25 çocuğun da bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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