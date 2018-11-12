Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde Afganistan uyruklu 40 göçmen tespit etti, organizatörler A.R.T. ile K.T'yi gözaltına aldı.

Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalıştığı belirlenen kişilerden 1 lastik botun ele geçirildiği bildirilen açıklamada, organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.