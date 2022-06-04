Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Balıkesir'in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

BALIKESİR'DE 120 DAKİKADA 30 ARTÇI DEPREM

Balıkesir'de bu gece 01.13'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7'lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

VALİ ŞILDAK'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak gece yarısında oluşan depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Balikesir'de yaşanan depremle ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada hemşehrilerimizle birlikte olup BAKOM Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Merkezi takip ve koordinasyonu sağlamaktadır. Merkez üsse yakın tüm kırsal mahalleler İbirler, Davutlar, Çaypınar, Yaylabayır, Yağcılar, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı, Şamlı ekiplerimiz taradı herhangi bir olumsuzluk yoktur."