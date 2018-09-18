Balıkesir’de 82 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 82 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 6 mil uzaklıktaki Çıplak Ada açıklarında devriye görevi yürüten Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki "TCSG 8 Botu", iki şişme bottaki göçmenleri fark etti.
Harekete geçen ekipler, şişme botlardaki Afganistan uyruklu 21'i kadın, 40'ı çocuk 82 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Ayvalık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına götürüldü.
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