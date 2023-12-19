Balıkesir'de ambulansta uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltında

Okan A. (33) idaresindeki 34 RE 1140 plakalı ambulansla kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, aracı Değirmenboğazı mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Dangal" ile ambulansta yapılan aramada, malzemelerin arasına gizlenmiş bavulun içinde 9 kilo 14 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan ambulans sürücüsü Okan A. ile acil tıp teknisyeni Aptullah Y. (26) ve Cankan E. (33), emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden Okan A'nın aynı zamanda aracın sahibi olduğu, ambulansın sadece özel hastanelere hizmet verdiği ve acil tıp teknisyeni Aptullah Y'nin kamuda görev yapmadığı öğrenildi.