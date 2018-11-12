Balıkesir’de çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Umurlar Mahallesi'nde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evin ahşap çatısının çöktüğü yangın yan evlere sıçradı.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

Yangında Osman Akbaş, Sezen Akbaş ve Sedat Akbaş’a ait üç ev ile evlerin altındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi.