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Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 13:30 - Güncelleme:
Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü
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H.G. idaresindeki 10 AFB 224 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde M.Y. yönetimindeki 10 JC 412 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yolcu olarak bulunduğu 10 AFB 224 plakalı otomobilin içinde sıkışan Nalan Göngör'ün (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılan Güngör'ün cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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