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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile tır birbirine girdi: 3 ölü

Balıkesir'de otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 22:26 - Güncelleme:
Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile tır birbirine girdi: 3 ölü
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Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ile Sındırgı ilçelerini bağlayan karayolunda, M.G. idaresindeki 35 ANE 873 plakalı tır ile 43 ZF 124 plakalı otomobil yağışlı havada kafa kafaya çarpıştı. Kazada Dursun Karataş (48), eşi Zeynep Karataş (51) ve Cemile Karataş (77) hayatını kaybetti. Karayolu ulaşıma kapanırken, tır sürücüsü M.G. ise gözaltına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Karataş ailesinin Kütahya'nın Simav ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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