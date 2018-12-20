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Balıkesir'de FETÖ'den 2 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Tapu Kadastro Müdürlüğünde memurluk yapan bir kişi Balıkesir'de yakalandı. Öte yandan Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balya İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir polis memuru, Savaştepe Cumhuriyet Başsavcılığında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadesine müteakip savcılıktan serbest bırakıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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