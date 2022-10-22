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Balıkesir'de inşaat çöktü: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir Edremit'te bir inşaatta beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu biri ağır 5 işçi yaralandı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 15:52 - Güncelleme:
Balıkesir'de inşaat çöktü: Çok sayıda yaralı var
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Hamidiye Mahallesi Yeni Garaj Caddesi'ndeki apartman inşaatının 2. katında beton dökülürken kalıplar çöktü.

Üzerindeki harcın etkisiyle ağırlığı iyice artan kalıpların altında kalarak yaralanan işçiler için olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçiler Ahmet, Hacıbey ve Yahya Töre ile Altan ve Emre Şahin, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çalışmanın durdurulduğu inşaatın çevresine polis tarafından emniyet şeridi çekildi.

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