Balıkesir'de jandarma ekipleri cezaevi firarisi F.A.’yı saklandığı köyde yakaladı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması sonucu Karesi ilçesinin Kalaycılar köyünde yaptığı operasyon ile çeşitli suçlardan Balıkesir Açık cezaevinde yatarken firar eden F.A.’yı yakaladı.
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