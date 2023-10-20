İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,026
  • EURO
    29,6495
  • ALTIN
    1780.35
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Balıkesir'de kumar operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde 308 personelin katılımı ile gece 21 ila 24 saatleri arasında 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada 340 umuma açık iş yeri denetlendi.

IHA20 Ekim 2023 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Balıkesir'de kumar operasyonu: 8 gözaltı
ABONE OL

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde 308 personelin katılımı ile gece 21 ila 24 saatleri arasında 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulamada 3 bin 152 şahsın kimliklerini sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 91 ekip ve toplam 308 personelin katılımı ile icra edilen yasa dışı bahis ve 21-24 saatleri arasında icra edilen kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması dahilinde; sorgulamada 3 bin 152 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada 340 umuma açık iş yeri denetlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.