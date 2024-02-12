İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2024 Pazartesi / 3 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6952
  • EURO
    33,1621
  • ALTIN
    1997.53
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Güncel

Balıkesir'de otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Sanayi Döner Kavşağına hızlı giren Antalya, Tekirdağ seferini yapan yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada biri ağır 20 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti.

IHA12 Şubat 2024 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
Balıkesir'de otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Seyahat'e ait otobüs Zeytinli Sanayi Döner Kavşağına hızlı girdiği için virajı alamayarak orta adaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Devrilen otobüse ise bir başka otomobil çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde otobüs içinde bulunan yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk belirlemelerde otobüste 3'ü mürettebat, 31 yolucu bulunuyordu. Biri ağır 20 yaralının ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. 19 yaralının ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kazada F.D. isimli şahıs hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.