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Balıkesir'de sahte rakı için hazırlanmış 1 ton alkol ele geçirildi

Balıkesir'de polisin düzenlediği operasyonda, sanayi sitesindeki iş yerinde sahte rakı üretimi için mayalanmaya bırakılmış 1 ton alkol ele geçirildi.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Susurluk ilçesi Sultaniye Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde sahte rakı üretildiğine yönelik ihbar üzerine harekete geçti.
 
İ.U.'ya ait olduğu tespit edilen iş yerinde arama yapan ekipler, sahte rakı üretimi için mayalanmaya bırakılmış 1 ton alkol, 2 radyatörlü soğutma sistemi, 10 litrelik 104 şişe, 8 kilogram şeker, 6 metre bakır tel, içki yapımında kullanılan düdüklü tencere ele geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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