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Balıkesir'de terör finansmanı operasyonu: 13 kişi yakalandı

Balıkesir Emniyeti tarafından terör örgütü PKK'nın finansman ayağına düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 12'si adli kontrol ile serbest bırakıldı. 3 kişi ise operasyon çerçevesinde aranıyor.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Balıkesir'de terör finansmanı operasyonu: 13 kişi yakalandı
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Terör Örgütüne Üye Olma" suçu çerçevesinde yürütülen çalışmada; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylemlerde kullanılmak üzere, örgütün yurt dışından finanse edilen paralarını takip ederek Balıkesir merkezli 3 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 13 kişi yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. 3 kişi ise aranıyor.

  • PKK finans
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  • terör operasyonu

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