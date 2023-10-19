Balıkesir'de terör finansmanı operasyonu: 13 kişi yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Terör Örgütüne Üye Olma" suçu çerçevesinde yürütülen çalışmada; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylemlerde kullanılmak üzere, örgütün yurt dışından finanse edilen paralarını takip ederek Balıkesir merkezli 3 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 13 kişi yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. 3 kişi ise aranıyor.