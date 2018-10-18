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Balıkesir'de terör örgütü FETÖ'ye operasyon: 5 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

  • AA
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Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt üyesi olduğu ve örgüt içerisinde aktif görev aldığı, örgüt evlerinde ağabeylik yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde İstanbul, İzmir, Bursa ve Sivas'ta ev ve iş yeri olmak üzere 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında avukat ve emlakçı şahısların da olduğu 5 zanlı yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgüte ait doküman, dijital materyal ve kitap da ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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