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Balıkesir'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

Balıkesir'de terörle örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Balıkesir'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/YPG bünyesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Ekipler, sosyal medyadaki hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'niın faaliyetlerini meşru gösterme amaçlı övücü ve sahiplenici paylaşımlar yapan 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu arada söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular gerekli idari işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

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