Balıkesir'de terör propagandasından 3 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde, sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
- AA
Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen, şüpheliler D.Ç, A.Y. ve R.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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