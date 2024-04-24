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Balıkesir'de yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
Balıkesir'de yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı
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İlçede konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.

Bu bölgelere ulaşan "TCSG-905", "TCSG-6"ve "KB-115" ekipleri, 71 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında 20 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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