31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5957
  • 6,2153
  • 257.033
  • 100781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. TRT Haber'in haberine göre, yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
 
Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polisten ibretlik ceza!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

Nihat Özdemir: Ligin ertelenmesi söz konusu değil

Nihat Özdemir: Ligin ertelenmesi söz konusu değil

İddianamede ortaya çıktı: Aşiret kararı alınmış!

İddianamede ortaya çıktı: Aşiret kararı alınmış!

Temmuz ayında rekor geldi

Temmuz ayında rekor geldi

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Türkiye'den ABD'ye: F-35'in müşterisi değil sahibiyiz

Türkiye'den ABD'ye: F-35'in müşterisi değil sahibiyiz

Büyük ikramiye oyunu: Biletimi geri verin!

Büyük ikramiye oyunu: Biletimi geri verin!

Hayvan vücudunda insan organı yetiştirecekler

Hayvan vücudunda insan organı yetiştirecekler
 

POPÜLER HABERLER

Polisten ibretlik ceza!

Polisten ibretlik ceza!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte dünyanın en pahalı alan adları

İşte dünyanın en pahalı alan adları

Koruma altındalar! Zorlu yolculukları görüntülendi

Koruma altındalar! Zorlu yolculukları görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA