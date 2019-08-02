Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın faciası: 5 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. TRT Haber'in haberine göre, yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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