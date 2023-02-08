Balıkesir'deki öğretmenler depremzedeler için soba üretmeye başladı

Kahramanmaraş´ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından Türkiye´nin bir çok noktasından yürekleri ısıtan görüntüler gelmeye devam ediyor. Balıkesir´de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğretmenler, teknikerler ve mezun öğrenciler, varillerden soba üretmeye başladı. Yardıma gelen kadın öğretmenler ise meslektaşlarına çay ve yemek yaparak destek oldu. Yardımsever işadamları ve firmaların gönderdiği varilleri sobaya çeviren Öğretmen ve Teknisyenler şu ana kadar 20 adet soba üretti. Okulda hafta sonuna kadar 100 adet varil soba yapılacağı ve bunların deprem bölgelerine gönderileceği öğrenildi.

Hafta sonuna kadar planlanan 100 adet varil sobayı yetiştirmek istediklerini belirteren Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Temiz, "Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşviği ve tüm arkadaşlarımızın katılımıyla deprem bölgesindeki yerlere göndermek üzere soba imalatı yapıyoruz. Şu ana kadar 20 adet yaptık bugün itibariyle. Hafta sonuna kadar da 100 adet soba yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Gecenin geç saatlerine kadar öğretmenlerin fedakarca çalıştığını söyleyen Temiz, "Şu anda öğretmen arkadaşlarımız, teknisyenlerimiz ve eski mezunlarımız olmak üzere 30 kişi çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak soba üretimine katkıda bulunan okul öğretmenlerinden Süleyman Türedi ise, "Buraya gönüllü olarak geldik. Bize duyuru yaptılar gönüllü olarak çalışmak isteyen var mı diye. Biz de gönüllü olarak koşarak geldik bir sürü arkadaşımız ile birlikte. Halk olarak, Öğretmenler olarak biz elimizden geldiğince çalışmaya gayret ediyoruz. Mesai kavramımız yok, tatil olmasına rağmen gelip burada deprem bölgesindekilere varilden soba üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Okulda gece gündüz demeden çalışan öğretmenlere de kadın öğretmenler yemek ve çay yaparak destek oluyor. Meslektaşlarına desteğe gelen Öğretmen Gülcan Aydın, "Bugün burada deprem bölgesine gönderilmek üzere sobalar yapılıyor. Meslek dersi öğretmenlerimiz, teknisyenlerimiz burada çalışıyorlar. Sabaha kadar çalışmayı düşünüyorlar. Hava çok soğuk, kaloriferler yanmadığı için soğukta onlara beslenmeleri ve sıcak çay ikram etmek için buradayım" şeklinde konuştu.