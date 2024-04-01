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Balkona inmeye çalışırken düşen hırsız öldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde, apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken zemine düşen hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
Balkona inmeye çalışırken düşen hırsız öldü
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesinin ardından "yerinde dönüşüm" kararı alındığı için Mahfesığmaz Mahallesi'nde kimsenin oturmadığı 11 katlı apartmana giren Uğur Can K. (36), iddiaya göre eşya bulunan 7. kattaki dairede hırsızlık yaptı.

Sonrasında alt kattaki ikamete girmek için balkona çarşaf sarkıtan şüpheli, inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Can K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uğur Can K'nin yanında ziynet eşyası bulunduğu, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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