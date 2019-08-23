Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Bylock ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Bu arada operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında çalışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 52 kişiden 36’sı yakalandı.

FİRARİLER ARANIYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 zanlıyı yakaladı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.