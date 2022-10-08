İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; 2023 yılı bütçe tasarısını İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunamadığı ortaya çıktı.

Belediyeler her yıl hazırladıkları bütçe tasarılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na sunmakla yükümlü bulunuyor. Türkiye'de bin 391 belediye bulunduğu, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 bütçe tasarısını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunamadığı bildirildi.

2023 BÜTÇE TASARINI BAKANLIĞA GÖNDERMEMİŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetim Genel Müdürü Turan Konak'ın 6 Ekim 2022 tarihli yazısında; "2020 ve 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hariç olmak üzere 2022 yılı bütçe rakamları ve 2023, 2024, 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerine ilişkin yerel yönetimlerden toplanan veriler icmal edilerek [email protected] adresine e-posta ile iletilmiştir" deniliyor.

Belediye Kanunu'nun 62 maddesinde "Bütçenin hazırlanması ve kabulü" başlıklı bölüm yer alıyor. Söz konusu maddede; "Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar" deniliyor.

GÖKSU: "BÖYLE BİR BECERİKSİZLİĞİ NASIL BECERDİNİZ?"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? CHP'li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp 'yasal süre içerisinde' ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin 'hesabını' yapamayanların 'başka hesaplar' peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum."

'İBB'NİN GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN YASAL 2023 BÜTÇESİ MEVCUT DEĞİLDİR'

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkylmaz: "Belediye Kanunun 62'nci maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından hazırlana bütçe tasarısı Eylül ayının 1'inci gününden önce encümene sunulup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmelidir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının 1'inci gününden önce belediye meclisine sunar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kanunun amir hükmü hükümleri gereğince ; bütçe tasarısını İBB Encümenine sunmadığı gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da göndermemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım 2022'de görüşülmesi gereken yasal ve meşru bir 2023 bütçesi söz konusu değildir. Geçmiş olsun"

İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi: "Her fırsatta arkasına saklandığınız 16 milyonun, 'Gün gelecek yüzüne bakamayacaksınız' demiştik. 16 milyon vatandaşımız adına soruyoruz. Şu akılları alacağınız bütçe bilginize bir sorun bakalım. Bütçe nerede?"

İBB Meclis Üyesi İlyas Duran: "İmamoğlu'nun İBB yönetimi boyunca çokça şahit olduğumuz skandalları bir kenarı bırakıyoruz. Koca İBB'nin bütçe raporunun sunulmaması nedir? 100 milyar liralık bütçeye sahip, Dünyanın en güzel şehri istanbul... Beceriksiz bir yönetim yüzünden bütçe yapamaz hale geldi. Utanacak yüzün var mı?"

İBB Meclis Üyesi Halit Cebeci: "Bütçesini hazırlamaktan aciz Ekrem İmamoğlu sürekli engelleniyoruz yalanına sığınıyor"

İMAMOĞLU: "BANA BÜTÇE DERSİ VERMEYE KALKMASINLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; 18 Ocak 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar. Akıllarını başlarından alırım" demişti.