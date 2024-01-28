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Bankadan para çeken kişinin 482 bin lirasını gasbedenlere eşzamanlı operasyon

Esenyurt'ta bankadan para çeken kişinin 482 bin lirasını gasbettiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

AA28 Ocak 2024 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Bankadan para çeken kişinin 482 bin lirasını gasbedenlere eşzamanlı operasyon
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta C.Ç'nin bankadan 2 milyon lira çektikten sonra aracına gittiği sırada yanına ticari araçla yaklaşan bazı kişilerce 482 bin lirasının gasbedilmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gasp olayını gerçekleştiren zanlıların adres ve kimliklerini tespit etti.

Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, G.K. (34), S.K. (34), Y.K. (26) ve H.A. (35) gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada çelik yelek, 32 fişek ile olay günü giydiği mont ele geçirildi.

Şüphelilerin olayı gerçekleştirirken kullandıkları aracın da çalıntı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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