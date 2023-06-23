Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor 2023? İdari tatilde bankalar açık mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala idari tatilde bankaların açık olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi özel sektörde de bayram tatili uygulanıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, bayram tatiline dahil edilen 2 günde finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler İdari tatilde bankalar açık mı? merak ediyor. Peki Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor 2023? İşte Kurban bayramında bankaların çalışma durumu

IDARİ TATİLDE BANKALAR AÇIK MI?



İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor.

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Bu sebeple bankalar 9 günlük tatilin dışında kalıyor.

BANKALAR BAYRAM TATİLİNE NE ZAMAN GİRİYOR 2023?



27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek. Yarım gün olarak değerlendirilen arefe gününde bankaların öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor.

26-27 Haziran'da açık olacak bankalar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 3 Temmuz tarihine kadar açık olmayacak.

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.