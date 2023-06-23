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Kargolar ne zaman kapanıyor, bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman bayram tatiline giriyor?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'Bayramda ve arefe günü kargolar açık mı?' Sorusu gündeme geldi. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi özel sektörde de bayram tatili uygulanıyor. Peki kargolar ne zaman bayram tatiline giriyor? Bayramda kargolar açık mı, ne zaman kapanıyor? İşte Kurban bayramında kargoların çalışma durumu

23 Haziran 2023 Cuma 12:33 - Güncelleme:
Kargolar ne zaman kapanıyor, bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman bayram tatiline giriyor?
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Kargolar ne zaman kapanıyor? sorusu, bayramda gönderi alacak veya gönderecek olan kişiler tarafından gündeme geldi. Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle arefe günü ve Kurban Bayramı'nda kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran - 1 Temmuz günleri arasında kutlanacak. Resmi tatil ise 9 güne çıkarıldı. Peki, Kargolar ne zaman bayram tatiline giriyor? Bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar...

KARGOLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Milyonlarca vatandaş kargoların bayramda çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak bazı kargo şirketleri arefe günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

KARGOLAR NE ZAMAN BAYRAM TATİLİNE GİRİYOR?

Kargolar bayram tatili boyunca dağıtım yapmayacak. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları kaldığı yerden devam edecek.

Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 28-29-30 haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde dağıtım yapılmayacak.

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