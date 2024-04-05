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Baraj gölünde kaybolmuştu: Acı haber geldi

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

AA5 Nisan 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Baraj gölünde kaybolmuştu: Acı haber geldi
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Merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, baraj gölü kıyısına arkadaşlarıyla gelen Ali Birmeç'in (25) girdiği suda kaybolduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Adana Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Birmeç'in cansız bedeni sudan çıkartıldı.

İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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