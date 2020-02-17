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Baraj gölüne düşen otomobilden son anda kurtarıldılar

Malatya'da baraj gölüne düşen otomobilde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi14:11 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:11

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Gölü Beyazsaray mevkiinde bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak suya düştü. Araçta bulunan Ç.G. ve S.S. isimli şahıslar çevredeki vatandaşların da yardımı ile boğulmaktan kurtarılırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Battalgazi İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Aracın kurtarılması için de çalışma başlatıldı. Baraj gölünde suya batarak gözden kaybolan araçta başka bir kişinin de olabileceğini değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi, suda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıya 20 metre uzaklıkta bulunan araç, çekici yardımı ile sudan çıkartıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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