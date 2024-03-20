CHP Genel Başkanı Özgür Özel 17 Mart tarihinde Gazipaşa'da bir mitinge katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Muhittin Böcek ve İl Başkanı Nail Kamacı'nın da katıldığı mitingde konuşan Özel, ilçe sahilinin betonlaştıracak projeler için altlık olacak imar düzenlemeleri yapan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a teşekkür etti.

İSTİFALARA NEDEN OLDU

CHP lideri Özgür Özel'in bu konuşması ilçede sahilin betonlaşmasına karşı yıllardır direnen partinin önde gelen isimlerinin istifasına yol açtı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Gazipaşa Belediye Başkanı aday adayları arasında yer alan Dr. Ali Kızılateş, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasındaki ifadeleri sert dille eleştirerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kızılateş'in açıklaması şöyle: "Hadi yerellerdeki küçük hesaplar, kasaba politikacısı zihniyet anlaşılabilir de; Gazipaşa'da dönen ranta, vahşi turizm anlayışına ve sahillerin betonlaştırılmasına genel başkan düzeyinde destek verilmesi ve bu yağma ve talanın gelişme-kalkınma olarak gösterilmesi anlaşılır ve kabul edilebilir gibi değildir. Bu zihniyet mi toprağımıza, denizimize, tarım alanlarımıza, köylümüze, çiftçimize, doğal güzelliklerimize, tarihi ve kültürel değerlerimize, Kuvayi Milliye'ye sahip çıkacak? Bu zihniyet mi antiemperyalist politika izleyecek? CHP yöneticileri ve milletvekilleri sakın bir daha yok Akbelen, yok Kaz Dağları-İliç-Phaselis-Ulualan, yok çevre, yok rant-talan filan demesin. Keşke Sayın Özel vahşi turizmin ilçelerine kazandırdıkları ve Manavgatlıların ne kadar memnun oldukları konusunda yanı başındaki CHP'nin Manavgatlı milletvekilleri Aliye Coşar ve Mustafa Erdem'den azıcık bilgi alsaydı. Özgür Özel'in, Gazipaşa'da kıyıların ve plajların halka ait olması uğruna 4 yıldır verilen olağanüstü mücadeleye saygısızlığını kınıyorum. Sayın Özgür Özel'in kıyılarımızı betona boğacak sermaye yanlısı-rantçı anlayışa destek veren bu açıklamalarını reddediyor ve bugünden itibaren CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Atatürk'ün CHP'sine; yani kurucu değerlere ve cumhuriyet devrimlerine bağlılığım ise ölene dek devam edecektir. Gazipaşa'nın duyarlı insanlarını sarı öküzü vermemeye davet ediyorum" dedi.

MECLİS ÜYESİ BİLGİÇ DE İSTİFA ETTİ

Dr. Ali Kızılateş'in ardından CHP'nin Gazipaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mimar Esin Bilgiç de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasını eleştiren Bilgiç, "Siyaset kamu yararı için yapılmalı" görüşünü savundu. Daha önce partinin genel merkez yöneticilerine de konuyla ilgili sorunları aktardığı ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Bilgiç, Özgür Özel'in Gazipaşa mitinginde yaptığı konuşmanın bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek istifasıyla ilgili açıklamasında, "Değerli halkımızın bilgisine: Seslenişteki gibi; isteseydik, diplomalarımızı, mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık... Kullanmadık... Tarım alanları korunsun dedik, binlerce dönüm tarım alanı 'plan revizyonu' adı altında imara açılmasın dedik. Meralar korunsun dedik, vasıfları değiştirilirken. Belediyemize ait müstakil parseller satılmasın dedik. Adı Atatürk olan ilçenin en büyük parkında, en değerli köşe, önce kamu hizmet alanına sonra da ticari alana çevrilmesin dedik. Belediyenin taşınmazları üzerindeki tüm hacizler, dün ilçemizde Sayın Özgür Özel'in konuşmasında da değerinden bahsettiği, deniz kenarındaki, belediyemize ait en değerli yere toplanmasın, olası bir sıkıntıda ilk burası elden çıkmasın, dedik. " ifadesine yer verdi.

'CHP'NİN NASIL SAVRULDUĞUNU GÖSTERİYOR'

CHP'li Esin Bilgiç istifasında şunlara yer verdi: "Gazipaşa'da kültürüne, doğal verilerine dayalı, tarımla iç içe bir turizm olmalı, turizm gelirini halk kazanmalı dedik. Bunları yalnız söylemedik. Bunları meslek odalarımızla, baroyla, çevre dernekleriyle birlikte söyledik. Basın açıklamalarıyla, değerli basınımız aracılığıyla, ulusal basında çıkan haberlerle ses verdik. Duyarlı tüm yürekler de sesimize ses oldular. Gazipaşa Belediyesinin olumlu görüş bildirdiği ilk dev otelin ÇED sürecini bir avuç arkadaş, eksikleri ve yanlışları nedeniyle Ankara'da durdurduk. İlgili bakanlık bile bu sesi duymak zorunda kaldı ama maalesef özümden bağlı bulunduğum partimin bugünkü seçilmişleri bu sesi, ilçeden yükselen bu çığlığı duymadı. Duymamakta direndi. 4,5 yıldan bu yana anlatmaya çalıştığımız bilimsel ve teknik doğrulara karşın, dün genel başkan düzeyinde, ilçemizde, tüm bu yıkıma sahip çıkılması Cumhuriyet Halk Partisinin çevre konularında nasıl savrulduğunu gösteriyor. Manavgat'ta 'Ulualan'ı ölüalan yaptırmayacağız' diyeceksiniz, tamam bu çok güzel ama Gazipaşa'da halkın günübirlik alanlarına bile el konmasını alkışlatacaksınız. İlçemizde dün, Genel Başkan düzeyinde, Gazipaşa'nın hala bozulmadan doğallığını koruyabilen, kıyılarını ve ilçeyi bekleyen tehlikelere karşın, gelecek olan beton turizmini destekleyici, bu planlamaya yatırımcıları davet edici talihsiz bir konuşma yapılmıştır. Açılışı yapılan tropikal park: İlçemizin yarı tropikal bir iklimi var. Bu nedenle Anadolu coğrafyasındaki yeri ve tarım alanları çok özel. Geçen yaz döneminde ilçenin binlerce dönüm tarım alanı, halkı yerlerinin tarım alanı olarak kalmasını istemesine rağmen, teknik verilerde böyle bir plan değişikliğine gerek olmamasına rağmen, imara açıldı. Yani tropikal bitki de yetiştirilebilen binlerce dönüm tarım alanını imara açacaksınız, sonra da o alanların karşısında bir parka birkaç tropikal fidan dikeceksiniz. Halkımızın karşısında, tüm süreci alkışlata alkışlata açılış yapacaksınız.Siyaset kamu yararı için yapılmalı. Ben hep bu bakış açısında oldum, bundan sonra da böyle olacak. Çalışmalarımı ve bakış açımı bugüne kadar, bilimsel ve teknik doğrular belirledi, bundan sonra da bunlar belirleyecek. Atamız da çok sevdiği askerlik görevinden istifa etmek durumunda kalmıştı. Demek ki bazen özünüzden sevdiğinizden ayrılmak durumunda kalınabiliyormuş. Cumhuriyet Halk Partisinin ana kuruluş ilkelerine sonuna kadar bağlı kaldım, bundan sonra da bağlı kalacağım. Ancak dün, ilçemizdeki süreç, genel başkan düzeyinde onaylandıktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisindeki yönetim anlayışının arasında daha fazla kalmak istemiyorum ve bugün itibari ile hep onurla taşıdığım üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Halkımızın geçen dönem büyük bir onurla verdiği meclis üyeliği görevimi son meclis toplantısına kadar Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak, direnerek ve onurla, yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte çok değerli, verilen mücadeleye destek olan, çok güzel insanlar tanıdım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daima Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, hep O'nunla. Daima sevgiyle ve bilgiyle..."