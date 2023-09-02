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Barınağına çekildi! Çanakkale Boğazı'nda tekne arızası

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne balıkçı barınağına yanaştırıldı.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 08:54 - Güncelleme:
Barınağına çekildi! Çanakkale Boğazı'nda tekne arızası
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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına yanaştırıldı.

Boğazda seyir halindeki 7 metrelik özel teknenin makineleri, Kepez mevkisi önlerinde arızalandı.

HIZLI TAHLİSİYE BOTU SEVK EDİLDİ

Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

BARINAĞA YANAŞTIRILDI

4 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek arızanın giderilmesi için Sarıçay'daki balıkçı barınağına yanaştırıldı.

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