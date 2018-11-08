Barınakta köpeği sürükleyen personele idari soruşturma açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Gölbaşı Barınağı'nda bir köpeği yerde sürükleyen personelin görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavileri, rehabilitasyonları ve beslenme ihtiyaçları konusunda gösterilen özene karşılık istenmeyen bir olayın yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

Bu olayın tasvip edilmediği vurgulanan açıklamada, olaydan dolayı üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Söz konusu köpeğin sağlık kontrollerinden geçirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, görevden uzaklaştırılan personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başkan Tuna'dan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Köpeğin fotoğrafını da paylaşan Tuna, "Duyarlı vatandaşlarımıza gösterdikleri destek ve bize yaptıkları uyarılar için teşekkür ediyorum. Minik dostumuzun sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisini aldım. Personelin bu davranışı cezasız kalmayacak. Konuyu sıkı bir şekilde takip edeceğim." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Barınağı'nda bir görevlinin boynundan iple bağlı köpeği yerde sürüklediği görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve tepkilere neden olmuştu.