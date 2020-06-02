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Barış Çakan cinayetine ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut ilçesinde yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışmada Barış Çakan'ın öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

IHA02 Haziran 2020 Salı 15:13 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 15:13
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs’ta Barış Çakan’ın arkadaşı B.A, park halindeki araçta bulunan A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y.’yi ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli ve tanık ifadelerinde, Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için değil, arkadaşının ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyarması nedeniyle çıkan kavgada öldüğü ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayetle ilgili sosyal medya üzerinden yanlış, yanıltıcı, halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek propaganda amaçlı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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