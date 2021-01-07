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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07 Ocak 2021 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 14:59
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi." denildi. 

OPERASYONUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden koordinasyonu bozmaya yönelik oyunu, Mehmetçiğin dikkati sayesinde bozuldu.

5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun dikkat çekici detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Tel Tamir yakınlarından terör örgütü PKK/YPG üyelerince havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının daha önce bölgedeki Rus askerlerince kullanılan üs bölgesinden yapıldığının tespiti üzerine, Rus yetkililerle koordinasyon sağlandı.

Terör örgütünün, Türkiye ile Rusya arasında bölgedeki koordinasyonu bozmaya yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine bölge, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Atışların sonunda teröristlerin havan mevzileri imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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