Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, EYP’ye müdahale esnasında bir askerimiz şehit oldu.
- İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
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